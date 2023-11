Pesquisa do IBGE mostra que mais de 40% dos lares brasileiros usam serviços de streaming

O Sul e o Centro-Oeste tinham a maior proporção de lares com televisão com acesso a serviço pago de streaming de vídeo, ambos com 50,3%, seguidos pelo Sudeste (48,1%), Norte (37,6%) e Nordeste (30,9%).

"Entre 2021 e 2022, o percentual de domicílios com televisão por assinatura apresentou pequena variação no Brasil, reduzindo em 0,1 p.p. Nas áreas urbanas houve uma queda de 0,4 p.p., enquanto nas rurais registrou-se um acréscimo de 2,0 p.p., passando de 17,8% para 19,8%", ponderou o instituto.

Em 2022, 19,8 milhões de lares, ou 27,7% dos domicílios com televisão no País, tinham acesso a serviço de televisão por assinatura. Essa proporção foi de 28,8% em área urbana e de 19,8% em área rural.

"O rendimento médio mensal real per capita nos domicílios que tinham acesso a serviço pago de streaming de vídeo foi de R$ 2.454, representando mais que o dobro daqueles que não possuíam acesso a esse serviço, R$ 1.140. Para os domicílios com acesso a streaming pago de vídeo, bem como a canais fechados de televisão, o rendimento médio foi de R$ 3.228", informou o IBGE.

Dos domicílios com serviço pago de streaming de vídeo, 95,3% também possuíam acesso a canais de televisão: 93,1% por meio de sinal de televisão aberta e 41,5% por meio de serviço de TV por assinatura. Apenas 4,7% dos lares com streaming pago de vídeo não possuíam acesso a televisão aberta ou a serviço de TV por assinatura.

Na passagem de 2021 para 2022, houve aumento no número de casas com televisão de tela fina, de 61,4 milhões para 64,9 milhões, e retração no de lares com televisão de tubo, de 11,0 milhões para 8,7 milhões. A proporção de domicílios com somente televisão de tela fina subiu de 84,2% em 2021 para 87,9% em 2022, enquanto a fatia daqueles com somente televisão de tubo caiu de 11,9% para 9,2%, e o total com ambos os tipos de televisão teve redução de 3,9% para 2,9%.

Havia 65,5 milhões de domicílios com recepção de sinal analógico ou digital de televisão aberta no ano passado, o equivalente a 91,6% dos domicílios com televisão do País. Na área urbana, esse porcentual foi maior do que na área rural, 92,2% contra 87,5%.

No Brasil, havia 16,8 milhões de domicílios com recepção de sinal por parabólica grande, que, segundo o IBGE, causa interferência na transmissão do serviço móvel 5G. Outros 5,9 milhões de lares tinham mini parabólica com sinal aberto.