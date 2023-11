BCE diz que crescimento do PIB arrefeceu no 3º tri e economia deve continuar fraca no 4º tri

O boletim econômico do Banco Central Europeu (BCE), publicado nesta quinta-feira, 9, afirma que a economia da zona do euro continua fraca, e que é esperado que o aumento real do Produto Interno Bruto (PIB) tenha arrefecido no terceiro trimestre. O BCE também espera que a produção na zona do euro mostre fraqueza contínua neste último trimestre do ano, segundo consta no documento.

O mercado de trabalho na região continua resiliente, mas mais indicadores estão sugerindo sinais de desaquecimento, diz o boletim. Para além do curto prazo, a autoridade monetária espera que o avanço do PIB gradualmente se fortaleça.

O documento também reforça em grande medida o que os dirigentes da instituição comunicaram ao anunciar decisão de manter juros inalterados, no último dia 26.