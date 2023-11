BC: Índice de Basileia do sistema atinge 15,8% em junho (15,9% em dez/22)

O Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 15,8% em junho deste ano, ante uma taxa de 15,9% verificada em dezembro de 2022. Os dados são do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2023, divulgado nesta quinta-feira, 9 pelo Banco Central.

ROE

O Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 13,60% em 12 meses até junho deste ano, ante taxa de 14,67% em dezembro de 2022.

"A rentabilidade do sistema bancário continuou pressionada no primeiro semestre de 2023, mas apresentou melhora a partir do segundo trimestre do ano. O recuo na rentabilidade refletiu a continuidade do movimento visto no semestre anterior, com o aumento das despesas com provisões, menor crescimento das receitas operacionais e pressão dos custos administrativos", destacou o BC no documento.

A melhora no segundo trimestre decorreu da menor pressão das despesas com provisões, do maior peso das novas safras nas receitas de crédito e da estabilização das despesas de captação. "A perspectiva para os próximos trimestres é de um cenário mais positivo para a rentabilidade do sistema. No entanto, a discussão sobre o limite de juros cobrados na modalidade cartão de crédito rotativo requer atenção.", acrescentou a autoridade monetária.

Liquidez estrutural

O Índice de Liquidez (IL) do Sistema Financeiro Nacional passou de 2,1 em dezembro de 2022 para 2,4 em junho deste ano, conforme a mediana divulgada no REF do primeiro semestre de 2023, divulgado pelo Banco Central.