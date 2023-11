Seguiremos acompanhando dados para decidir sobre juros, diz Joachim Nagel, do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, reiterou nesta quarta-feira (8) que o BCE seguirá acompanhando novos dados econômicos para decidir sobre suas taxas de juros. "Na nossa próxima reunião, em dezembro, teremos mais dados concretos e, o que é mais importante, novas previsões (econômicas)", disse Nagel, em discurso sobre estabilidade de preços. "Decidiremos, então, como proceder com base nisso", acrescentou.

No mês passado, o BCE decidiu deixar seus juros inalterados, em meio a mais sinais de desaceleração da inflação na zona do euro, depois de elevá-los continuamente desde julho do ano passado.

No discurso desta quarta-feira, Nagel comentou que a inflação anual do bloco desacelerou significativamente em outubro, para 2,9%, mas também ressaltou que o núcleo da inflação diminuiu de forma mais contida, a 4,2%. A meta de inflação do BCE é de 2%.