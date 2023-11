Moody's reafirma rating 'A1' do Japão, com perspectiva estável

A Moody's reafirmou nesta quarta-feira, 8, o rating de longo prazo em moeda estrangeira do Japão em 'A1', com perspectiva estável. Segundo a agência de classificação de risco, a ação reflete a expectativa de que a capacidade do governo japonês de lidar com o seu grande déficit "permanece intacta", sustentada pela retenção de crédito robusto e liquidez doméstica, por sua vez impulsionadas pelo "crescimento contínuo de poupanças privadas".

A perspectiva estável, conforme a agência, equilibra sinais de progresso no processo de retomar a inflação - incluindo núcleo de preços elevados e crescimento dos salários - contra riscos para a acessibilidade da dívida diante da possibilidade de "normalização da política monetária após um nível extraordinário de relaxamento na última década".

"As taxas de juros domésticas devem continuar a aumentar, à medida que os mercados incorporam a normalização comedida do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), como refletido pelos ajustes no controle da curva de juros ao longo do último ano", projeta a Moody's.