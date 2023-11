Lula diz que quer 'repor' investimentos no Nordeste sem 'tirar nada de ninguém'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quarta-feira, 8, que quer "repor" investimentos no Nordeste sem "tirar nada de ninguém". Ele deu as declarações no Palácio do Planalto em ato para promover uma obra rodoviária em Pernambuco.

Lula, que é pernambucano e tem no Nordeste sua principal base eleitoral, disse que se entristece quando ouve notícias negativas sobre a região.

Mencionou que, nos primeiros séculos do Estado brasileiro, o Nordeste era a região mais rica do País. "Não quero tirar nada de ninguém, eu quero apenas repor [investimentos]", disse o presidente da República.