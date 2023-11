IGP-DI sobe 0,51% em outubro, após alta de 0,45% em setembro, afirma FGV

O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou alta de 0,51% em outubro, após subir 0,45% em setembro, divulgou na manhã desta quarta-feira, 8, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que estimava alta de 0,55%, mas dentro do intervalo de projeções, que ia de 0,38% a 0,62%. Com o resultado, o IGP-DI acumula queda de 4,40% no ano e de 4,27% em 12 meses.

A FGV informou ainda os resultados dos três indicadores que compõem o IGP-DI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo - DI (IPA-DI) acelerou de 0,51% em setembro para 0,57% em outubro. O Índice de Preços ao Consumidor - DI (IPC-DI) subiu 0,45% em outubro, ante 0,27%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção - DI (INCC-DI) desacelerou de 0,34% para 0,20%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O período de coleta de preços para o índice de outubro foi do dia 1º ao dia 31 do mês.