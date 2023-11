Câmbio: Dólar volta a superar R$ 4,90 em dia ruim para divisas emergentes e petróleo

Após cinco pregões seguidos de baixa, em que acumulou desvalorização de 3,40%, o dólar à vista subiu na sessão desta quarta-feira, 8, e voltou a fechar acima do nível de R$ 4,90. Segundo operadores, o ambiente externo avesso ao risco, com perdas de divisas emergentes, abriu espaço para um movimento de realização de lucros no mercado doméstico. Embora com menor peso na formação da taxa de câmbio, jogou também contra o real certo desconforto com o quadro fiscal doméstico, após o déficit maior que o esperado do setor público consolidado em setembro.

Com mínima a R$ 4,8720 e máxima a R$ 4,9170, à tarde, o dólar à vista fechou em alta de 0,66%, cotado a R$ 4,9071. Apesar do repique hoje, a divisa apresenta baixa de 2,66% no mês. O escorregão do real se deu em um ambiente de liquidez bem moderada no mercado futuro de câmbio. Isso sugere que não há uma reversão de tendência ou mudança relevante de posicionamento dos investidores.

Evento mais aguardado do dia, a participação do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em conferência hoje em Washington não trouxe sinais que pudessem guiar os negócios. Em seu discurso, o chairman não fez comentários sobre a condução da política monetária. Havia expectativa de que Powell pudesse reforçar o tom mais brando do comunicado do BC americano na semana passada, em um contraponto a declarações mais duras de outros integrantes do Fed nos últimos dias.