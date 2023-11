Setor portuário lança programa de autogestão de recintos com apoio da Receita

O setor portuário e a Receita Federal lançaram nesta semana o Programa de Autogestão para Recintos Aduaneiros, patrocinado pelas entidades que representam 250 recintos alfandegados no País. O programa estabelece que o próprio setor privado construa e mantenha, em conjunto com a Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana), da Receita Federal, um manual de governança para o cumprimento dos normativos estabelecidos na legislação.

O objetivo é facilitar aos recintos aduaneiros o acesso rápido e atualizado à legislação federal e aos atos normativos para que eles atuem em conformidade com as regulamentações e, contando com uma supervisão das alfândegas, ganhem autonomia para garantir a segurança aduaneira das operações logísticas necessárias ao fluxo do comércio exterior.

O programa está sendo desenvolvido com a consultoria do Instituto Aliança Procomex. Entre as associações que participam das articulações estão as associações brasileiras de Terminais de Contêineres (Abratec), de Recintos Alfandegados (Abtra), dos Terminais Portuários (ABTP) e a de Portos Secos e CLIAs (Abepra).