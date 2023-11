Preço do etanol cai em 13 Estados e no DF, sobe em 7 e fica estável em 5, mostra ANP

Os preços médios do etanol hidratado caíram em 13 Estados e no Distrito Federal, subiram em outros 7 e ficaram estáveis em 5 na semana de 29 de outubro a 4 de novembro. No Amapá não houve cotação. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol caiu 0,28%, de R$ 3,57 o litro na semana anterior para R$ 3,56 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média ficou estável, em R$ 3,45.