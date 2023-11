Ouro fecha em queda, puxado por dólar forte e por atenuação de temores com conflito de Israel

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em queda nesta terça-feira, 7, pressionado pela força do dólar ante moedas rivais e pela atenuação dos temores sobre o conflito no Oriente Médio.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em queda de 0,76%, a US$ 1.973,50 por onça-troy.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na visão do analista Craig Erlam, da Oanda, o ouro parece estar em fase de correção após não ter conseguido subir acima do suporte técnico de US$ 2 mil por onça-troy.