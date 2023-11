Investimento direto no Pais despenca 152% no Brasil

O IDP representa as empresas que atuam na economia brasileira, nas quais investidores do exterior detém ao menos 10% de poder de voto

Os investimentos diretos no país (IDP) despencaram no Brasil. Em setembro, esse tipo de aplicação somou US$ 3,8 bilhões. São US$ 5,8 bilhões a menos do que em igual mês de 2022, quando foram captados US$ 9,6 bilhões em recursos líquidos. Queda de 152%.

O IDP representa as empresas que atuam na economia brasileira, nas quais investidores do exterior detém ao menos 10% de poder de voto. Esses investidores financiam as atividades da empresa no Brasil por meio de capital ou concessão de crédito (dívida).

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, dia 6, pelo Banco Central. O indicador demonstra o saldo da entrada e saída de recursos voltados para ganhos de longo prazo, como na área de negócios, empresas, aberturas de filiais multinacionais e obras de infraestrutura.