Retomada das negociações com Reino Unido pode impulsionar exportações cearenses

Antes de ser interrompido, o comércio com Reino Unido movimentava cargas de mais de 200 toneladas produzidas no Brasil e rendia US$ 1,6 milhão aos pescadores e aquicultores brasileiros Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Ceará pode ampliar o mercado de exportações de pescados com a reabertura das negociações com o Reino Unido pelo governo federal. É o que afirma Felipe Matias, cientista-chefe de aquicultura e pesca artesanal. Esse é um mercado que foi fechado cinco anos atrás porque o Brasil perdeu acesso às compras da União Europeia, bloco econômico ao qual o Reino Unido estava vinculado à época. Entre as causas alegadas, uma era sobre as condições higiênico-sanitárias da produção brasileira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com a retomada das negociações bilaterais, cresce a expectativa dos estados exportadores. Até setembro de 2023, o Ceará já exportou mais de US$ 51,48 milhões em pescados, segundo dados do estudo Ceará em Comex, do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).

"Quando se trata de comércio exterior, o Ceará é o maior exportador de pescado do País. Então é ótimo que a gente consiga ter mercados [...] Hoje a gente exporta praticamente para os Estados Unidos." No entanto, o cientista-chefe acredita que as negociações ainda devem levar um tempo até serem concluídas. Porém, a partir disso, é preciso ter um planejamento interno das empresas para exportar uma parte do que produz e a outra ser consumo interno.

"O ideal sempre é ter uma carteira dividida: atender o mercado interno e ter a possibilidade de exportar. Isso seria o melhor dos mundos." Atualmente, Felipe Matias explica que da parte da aquicultura, nós temos como exportar o camarão e, por parte da pesca, a lagosta, o peixe vermelho e o atum. Neste caso, a maior ampliação seria para o camarão que, de acordo com o cientista chefe, é utilizado em torno de 98% a 99% para o mercado interno e apenas 1% ou 2% para exportação. Entenda as negociações do Brasil com o Reino Unido A retomada das negociações com o Reino Unido é considerada estratégica para o Brasil. Antes de ser interrompido, o comércio com o país europeu movimentava cargas de mais de 200 toneladas produzidas no Brasil e rendia US$ 1,6 milhão aos pescadores e aquicultores brasileiros.

Para Felipe Matias, cientista chefe de aquicultura e pesca artesanal, a decisão de parar com as exportações foi equivocada. "Se você tinha problema nos barcos de pesca, você deveria proibir aquilo ali e não outros barcos de pesca que fossem bons, não outras espécies que fossem boas. E muito menos da aquicultura, que não tinha nada a ver com isso." A possibilidade de reabertura do mercado também é vista de forma positiva pela gerente do Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Karina Frota, que também é colunista do OP+.

"Retornar as exportações para o Reino Unido seria um passo relevante para reiniciar a negociação com a União Europeia. Hoje, a produção de pescado do Ceará e do Brasil que tem como foco o mercado internacional, está em plena sintonia com as normas e exigências globais."

Ela reforça que, atualmente, no que se refere às exigências relacionadas ao pescado, o Brasil já superou essa lacuna. "A reabertura do mercado para o Reino Unido seria o pontapé inicial para reconquistar o mercado da União Europeia. Estamos falando de 28 nações, e por está razão, o impacto seria bastante expressivo para o Brasil e especialmente para o Ceará", afirma.