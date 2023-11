Rio+ Saneamento lança oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures e começa roadshow na 2ª-feira

A concessionária Rio+ Saneamento vai realizar oferta de R$ 2,5 bilhões em debêntures simples incentivadas. A operação, a segunda desse tipo promovida pela empresa, será dividida em duas séries, sendo a primeira de R$ 1,35 bilhão e a seguinte no montante de R$ 1,15 bilhão.

A primeira série vai ser remunerada com uma taxa de 6,95% ao ano ou Nota do Tesouro Nacional Série B (NTB-B), com acréscimo de 1,6%. Para a segunda série, a remuneração está prevista entre IPCA acrescido de 7,45% ou NTB-N, com vencimento em maio de 2045.

O processo de apresentação a potenciais investidores (roadshow) terá início na próxima segunda-feira, 6. Já o período de oferta começa no dia 9 de novembro, com conclusão em 5 de dezembro e data de liquidação em 29 de maio de 2024.