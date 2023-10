Guerra no Oriente Médio pode trazer choque maior a mercados de commodities, diz Banco Mundial

O Banco Mundial avalia que a violência no Oriente Médio tem até agora impacto "limitado", mas acrescenta que os problemas no mercado de energia podem intensificar a insegurança alimentar. No relatório Perspectiva para Mercados de Commodities, a instituição diz que a economia global está em posição "muito melhor" que nos anos 1970 para lidar com um grande choque no preços do petróleo, mas adverte que uma escalada no conflito no Oriente Médio, em quadro já de invasão da Rússia na Ucrânia, levaria os mercados de commodities globais "para águas desconhecidas".

O Banco Mundial diz que o relatório oferece um avaliação preliminar das implicações de curto prazo do conflito nos mercados de commodities. O estudo conclui que os efeitos devem ser limitados, caso o conflito não se dissemine.

No cenário-base da instituição, os preços do petróleo devem ficar em média em US$ 90 o barril no atual trimestre, antes de recuar a uma média de US$ 81 o barril no próximo ano, conforme a economia desacelera. "Os preços gerais das commodities devem cair 4,1% no próximo ano", acredita.