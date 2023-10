Pesquisa do BCE traz projeção de inflação de 5,6% em 2023 e de 2,7% em 2024 na zona do euro

O Banco Central Europeu (BCE) divulgou nesta sexta-feira, 27, pesquisa que compila projeções de especialistas, relativa ao quarto trimestre deste ano. As expectativas para o índice de preços ao consumidor ficaram "em geral inalteradas", diz a instituição, na comparação com a sondagem anterior, do terceiro trimestre. No ano atual, o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da zona do euro deve avançar 5,6% (no terceiro trimestre, a projeção era de alta de 5,5%).

Para 2024, a expectativa é de alta de 2,7% no CPI, repetindo a sondagem anterior, e para 2025 ela recuou de 2,2% a 2,1%. No longo prazo, foi mantida a expectativa de alta de 2,1%.

Os especialistas consultados pelo BCE estimam que o núcleo da inflação (excetuado energia, alimentos, álcool e tabaco) deve avançar 5,1% neste ano (número mantido da pesquisa anterior), 2,9% em 2024 (de 3,1% anteriormente) e 2,2% em 2025 (de 2,3%). No mais longo prazo, a expectativa para o núcleo do CPI recuou de 2,1% a 2,0%.