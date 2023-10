Ouro fecha em alta, acompanhando tensões no Oriente Médio

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta semana, após passar grande parte do pregão pressionado pelos retornos dos Treasuries. Analistas chamam atenção para a probabilidade de o metal voltar a operar acima de US$ 2 mil por onça-troy, à medida que o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas segue no Oriente Médio, motivando a busca por refúgios seguros.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,06%, a US$ 1.998,50 por onça-troy. Na semana, o metal subiu 0,21%.

Na visão de Edward Moya, da Oanda, o ouro vem oscilando devido à variação do nível do retorno da T-note de 10 anos. Segundo o analista, as tensões do Oriente Médio deverão seguir apoiando o metal precioso.