Lula diz que 2024 será difícil na economia e que é preciso evitar que a doença se prolifere

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que 2023 foi positivo na economia, com um crescimento previsto de até 3% na economia brasileira. Já com relação ao ano de 2024, Lula destacou os problemas da economia global, e falou em se preparar para evitar que a "doença se prolifere"

"Por conta da queda do investimento da China, a queda do crescimento da China e do aumento de juro na taxa de juros americanos", disse Lula, o próximo ano se apresenta como um desafio.

Ele fez uma analogia com uma doença e falou em fazer check-ups para evitar "surpresas com doenças que não tem mais cura". "Nós não vamos ficar parados", disse.