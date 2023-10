Demanda por crédito do consumidor avança 1,3% em setembro ante agosto, diz Boa Vista

A demanda por crédito do consumidor avançou 1,3% entre os meses de agosto e setembro, em dados dessazonalizados, somando o quinto avanço mensal consecutivo. Os dados são do indicador da Boa Vista e foram adiantados ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A demanda avançou 2,1% no terceiro trimestre, em relação ao segundo, em números com ajuste.

Na série de dados original, houve avanço de 1,4% em relação a setembro de 2022, contra aumento de 7,6% em agosto na mesma base de comparação. A variação acumulada em 12 meses acelerou de 2,9% em agosto para 3,2% para setembro. O crescimento acumulado no ano, em contrapartida, desacelerou de 4,7% para 4,4%.

Segmentos