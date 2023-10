Brasil tem que encontrar solução para economia independentemente de cenário global, diz Lula

Lula mencionou as previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2023 acima de 3%, e disse que desde o começo do governo de Dilma Rousseff o País não tem um avanço dessa monta na economia.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta sexta-feira, 27, que o Brasil precisa encontrar soluções para a economia independentemente do cenário internacional. Ele também se disse confiante com a aprovação da reforma tributária.

"Não adianta ninguém encucar 'ah, porque está ruim, o juros americanos estão ruim'. Não quero saber, eu quero saber do Brasil", declarou o presidente da República. "Nós temos que encontrar solução aqui. Temos que ser criativos aqui. Temos que aceitar os desafios aqui. Eu na minha vida não aceito a ideia de que tem coisas que são impossíveis. Na minha experiência de vida a única coisa impossível é Deus pecar. O resto, a gente pode fazer qualquer coisa, é só querer", disse Lula.

Ele também disse que o Brasil tem condições de ser um dos líderes globais em energias limpas e renováveis. "É por isso que o companheiro Alckmin, a partir do momento que eu puder viajar internamente, o companheiro Rui Costa e outros companheiros do governo vão colocar todos os projetos que nós temos sobre energia verde, colocar embaixo do braço, e viajar o mundo. Viajar. Vendendo os projetos", declarou o presidente.

"Queremos construir parcerias produtivas para que as pessoas não venham com seus fundos aqui apenas explorar a taxa de juros alta. Que eles venham para cá para investir em coisas produtivas, que gerem um produto, que gere um emprego, que gere um salário, que gere um dinamismo no crescimento de nossa economia brasileira, que é o que estamos precisando", disse Lula. "Estamos com a responsabilidade de aprovar a política tributária. Estou confiante de que ela vai ser aprovada", declarou o presidente.

O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou o relatório do projeto nesta semana.

"Estou confiante de que a gente vai mudar a relação capital e trabalho. Estamos tentando manter negociação com as empresas de aplicativo para cuidar das pessoas que trabalham com Uber, para cuidar das pessoas que trabalham com moto, para cuidar das pessoas que trabalham de bicicleta", afirmou o presidente da República. "Estamos sobretudo preocupados em não permitir que a juventude brasileira perca a expectativa que o jovem tem que ter", disse ele.

Lula deu as declarações em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. Além do presidente, participaram os ministros Paulo Pimenta (Secom) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Também participou a primeira-dama, Janja Lula da Silva.