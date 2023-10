BC da Rússia prevê preço médio de petróleo Brent em US$ 83 por barril em 2023

O Banco Central da Rússia prevê que o preço médio do barril de petróleo tipo Brent cairá para US$ 83 neste ano, ante US$ 99 em 2022, segundo projeções divulgadas nesta sexta-feira, 27.

Nos próximos anos, o BC russo acredita que a cotação média do barril do Brent seguirá recuando, para US$ 80 em 2024, US$ 75 em 2025 e US$ 70 em 2026, em seu cenário base.

No período da manhã desta sexta-feira, o Brent para entrega em janeiro chegou a ser negociado em torno de US$ 89,50.