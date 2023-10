Ouro fecha em leve alta, observando tensões no Oriente Médio e cenário do conflito

O contrato mais líquido do ouro fechou em leve alta nesta quinta-feira, 26, seguindo as tensões por conta do conflito entre Israel e Hamas. A commodity chegou a voltar ao nível de US$ 2.000 por onça-troy, mas perdeu o patamar simbólico ao longo da sessão. Especialistas seguem apontando uma forte demanda pelo metal como porto-seguro, uma vez que o conflito no Oriente Médio segue com riscos de se alastrar, podendo afetar a economia global.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para dezembro fechou em alta de 0,12%, a US$ 1.997,40 por onça-troy.

Para Edward Meir, analista de commodities da Marex, o comércio de ouro nesta quinta-feira permaneceu calmo, apesar das tensões em curso em Gaza.