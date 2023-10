Fortaleza tem maior queda de preços do País puxada por alimentação e combustíveis

Na contramão do resultado do Brasil, que teve alta de 0,21%, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) apresentou deflação de 0,28%, ficando -0,78 ponto percentual (p.p.) menor que a de setembro, quando variou 0,50%.

Com maior peso no bolso do consumidor, alimentação e bebidas caíram mais no ano em tubérculos, raízes e legumas (-19,28%), óleos e gorduras (-11,78%), carnes (-9,80%), aves e ovos (-6,08%), e leite e derivados (-5,11%).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,07 ponto porcentual para o IPCA-15, que subiu 0,21% no mês ante alta de 0,35% em setembro.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,52% em outubro, após ter recuado 1,25% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,21%, ante alta de 0,46% em setembro.

Grupo transportes sobe em outubro no Brasil

Os preços de transportes subiram 0,78% em outubro, após alta de 2,02% em setembro.

O grupo deu uma contribuição positiva de 0,16 ponto porcentual para o IPCA-15, que subiu 0,21% no mês ante alta de 0,35% em setembro.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 0,44% em outubro, após avanço de 4,85% no mês anterior. A gasolina caiu 0,56%, após ter registrado alta de 5,18% em setembro, enquanto o etanol recuou 0,27% nesta leitura, após queda de 1,41% na última.

Mas a alta de 23,75% no preço das passagens aéreas respondeu sozinha por aproximadamente 77% da prévia da inflação oficial no País em outubro.

O subitem teve o maior impacto individual no mês, uma contribuição de 0,16 ponto porcentual para a taxa de 0,21% do IPCA-15 de outubro.

Houve altas em outubro também no transporte por aplicativo (5,64%) e no emplacamento e licença (1,64%).

O táxi aumentou 0,31%, em decorrência do reajuste de 20% em Porto Alegre a partir de 9 de outubro.

Já os preços dos combustíveis recuaram 0,44%. O gás veicular diminuiu 0,27%. O óleo diesel subiu 1,55%.

Saúde e cuidados pessoais mais caros no País

Os gastos das famílias brasileiras com saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,17% em setembro para uma alta de 0,28% em outubro, uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.

O movimento no grupo saúde e cuidados pessoais foi impulsionado pela alta de 0,77% no subitem plano de saúde.

Os itens de higiene pessoal aumentaram 0,05%, influenciados pelas altas do perfume (1,24%) e dos produtos para cabelo (0,45%).

Habitação no Brasil teve inflação

Os gastos das famílias brasileiras com habitação passaram de uma elevação de 0,30% em setembro para aumento de 0,26% em outubro, uma contribuição positiva de 0,04 ponto porcentual.

Os destaques no grupo no IPCA-15 de outubro foram as altas no gás de botijão (1,24%) e no aluguel residencial (0,29%).

A taxa de água e esgoto subiu 0,27%, por conta do reajuste de 6,75% em Salvador a partir de 25 de setembro.

Já a energia elétrica residencial registrou queda de 0,07% em outubro. (Com Agência Estado)

Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger?



Mais notícias de Economia