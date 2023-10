Febraban: Parecer da tributária faz 'tabelamento constitucional' da cunha fiscal em empréstimos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reagiu à mudança feita pelo relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), que retira trava que garantia que a tributação das receitas com as operações de crédito dos bancos não podia aumentar após a implementação da proposta. No relatório apresentado nesta quarta-feira, 25, à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Braga acatou emenda do senador Cid Gomes (PDT-CE) que inverte a lógica dessa trava aprovada pela Câmara ao determinar que as alíquotas e a base de cálculo serão definidas de modo "a não reduzir" essa tributação.

Em nota, a Febraban alerta que, com a mudança, haverá um "tabelamento constitucional" da cunha fiscal nos empréstimos, o que não se observa em qualquer outra atividade ou setor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para os bancos, na prática, será uma proibição para reduzir do custo do crédito via tributação, impedindo o avanço de medidas que barateiem o crédito para as famílias e empresas.