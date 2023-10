Em voto, relatora no STJ rejeita ação que pode cortar recursos do sistema S

A ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Regina Helena Costa votou contra o teto de 20 salários mínimos para a base de cálculo das contribuições destinadas ao sistema S (como Senai, Sesi, Senac e Sesc), para o Incra e para o Salário Educação. Ela é a relatora da ação. Após seu voto, o ministro Mauro Campbell Marques pediu vista e o julgamento foi suspenso.

Costa destacou que essa posição representa uma mudança na jurisprudência dominante do STJ. Desde 2008, o tribunal vinha proferindo decisões favoráveis a empresas para reconhecer a validade do teto de 20 salários mínimos. Por isso, ela propôs a modulação dos efeitos do julgamento para proteger os contribuintes que obtiveram decisões favoráveis na Justiça até esta quarta-feira, 25, data do início do julgamento.

Hoje, essas contribuições representam 5,8% sobre as folhas de salário e são pagas pelo empregador. O argumento das empresas, que até hoje era acolhido pelo STJ, se baseava em uma lei de 1981 que foi, em parte, revogada por decreto de 1986. A discussão girava em torno da amplitude da revogação do dispositivo. Para a relatora, a lei de 1981 perdeu eficácia com o decreto posterior.