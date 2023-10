Volume de financiamento cai 8,46% no Ceará em setembro

EM ABRIL, o preço dos imóveis em Fortaleza subiu 0,86% Crédito: Barbara Moira

Os financiamentos imobiliários com recursos das cadernetas do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no Brasil somaram pouco mais de R$ 13,83 bilhões em setembro. Destes, R$ 279 milhões foram contratados no Ceará. Os dados divulgados nesta terça-feira, 24, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) mostram que o volume de financiamentos no Estado é 11,44% menor do que o apurado em agosto e 8,46% inferior ao contratado em setembro do ano passado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O número de unidades contratadas também recuou. Foram 1.026 imóveis em setembro deste ano, menos do que os 1.259 imóveis em agosto. No comparativo com setembro de 2022 também houve recuo de 20,34%.