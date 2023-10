Ainda é possível perfurar 16 poços em 4 anos na Margem Equatorial, diz gerente da Petrobras

Apesar das dificuldades de obtenção de licença ambiental para perfurar na Bacia da Foz do Amazonas, no litoral do Amapá, a Margem Equatorial seguirá no foco da exploração da Petrobras pelos próximos cinco anos. Segundo o gerente geral de tecnologia de dados e aplicações da exploração da estatal, Otaviano Pessoa, ainda é possível cumprir a meta de perfuração de 16 poços exploratórios até o fim de 2027, ou seja, em quatro anos. Antes, essa campanha estava prevista para cinco anos.

Em apresentação na OTC Brasil, que acontece nesta semana no Rio de Janeiro, Pessoa defendeu que as cinco Bacias da Margem, e sobretudo a Foz do Amazonas, ainda são a região de maior potencial para exploração no País.

"A área da Margem Equatorial é maior que a das bacias de Campos, Santos e Espírito Santo (Sudeste) juntas e seu potencial ainda não foi testado. Quando se olha a costa da África, tem uma série de descobertas. E, na parte latino-americana, tem descobertas na Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Eu sou um geólogo e acredito que as condições encontradas naquelas bacias serão encontradas na Margem Equatorial. Não tenho razão para não acreditar que a Margem será a nova fronteira a garantir a segurança energética do País. Esse vai ser o foco que teremos pelos próximos cinco anos" disse à plateia especializada da OTC.