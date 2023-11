Ministério da Pesca nega existência de acordo para importação de tilápia do Vietnã

O Ministério da Pesca e Aquicultura negou que haja um acordo comercial entre o Brasil e o Vietnã para importação pelo País de tilápias vietnamitas. "Não existe nenhuma negociação comercial em curso entre o Brasil e o Vietnã envolvendo a importação de tilápias daquele país. Não há em curso qualquer pedido de licença de importação de tilápias oriundas do Vietnã registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil", afirmou a pasta em nota à imprensa.

A manifestação do ministério ocorre em meio a posicionamentos públicos de entidades da piscicultura repudiando eventual acordo.

A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) disse, em nota recente, que o setor não aceita "que o governo brasileiro abra o mercado para a entrada de tilápia" tanto do Vietnã quanto de qualquer outro país.