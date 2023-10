Grupo Fornecedora investe R$ 22 milhões em fábrica de blocos intertravados

O Grupo Fornecedora está ampliando a sua área de atuação, com um investimento de R$ 22 milhões na planta de fabricação de pisos intertravados e blocos de concreto. A inauguração da unidade ocorreu nesta quinta-feira, 19, na cidade de Itaitinga.

Ao todo, apenas nesta unidade, chamada Fornecedora Pavimentação, são cerca de 200 empregos diretos e indiretos. Ao todo, o grupo possui cinco ramos de atuação e emprega cerca de 750 pessoas.

Esta é a primeira fase da fábrica de pisos, que já está produzindo dois mil metros quadrados por dia, com capacidade e área física para dobrar o volume de produção. O local já está em funcionamento para testes há dois meses e já foram feitas as primeiras vendas do produto .