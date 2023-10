Aluguel em Fortaleza está 18,6% mais caro em 2023; veja bairros

Capital é a terceira com maior alta, mas valor médio do metro quadrado ainda é o mais barato entre as pesquisadas

Morar de aluguel em Fortaleza está 18,67% mais caro no acumulado deste ano. A Capital teve a terceira maior alta de 2023 entre as 11 brasileiras pesquisadas. O primeiro lugar ficou com Florianópolis (29,35%).

Os dados são do Índice FipeZap+, que aponta o preço médio do metro quadrado (m²) para locação de imóveis de R$ 27,59. Ao todo foram considerados 3,6 mil anúncios de imóveis em setembro.

O valor do m² é o menor entre capitais pesquisadas. Os valores médios mais altos estão em São Paulo (R$ 50,69) e Florianópolis (R$ 50,46). No Nordeste, as outras duas capitais citadas são Recife (R$ 46,33) e Salvador (R$ 32,10).