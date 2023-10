Alemanha confirma retorno de Consulado a Fortaleza em novembro

Um evento de inauguração da nova sede, que será localizada em prédio no Centro de Fortaleza , contará com a presença do cônsul-geral da Alemanha no Recife, Johannes Bloos. Na Capital, o Consulado Honorário será chefiado pela cônsul-honorária, Marlene Pinheiro.

O movimento ocorre após uma série de visitas de comitivas alemãs ao Ceará visando negócios em energias renováveis, em especial o hidrogênio verde.

Nessa terça-feira, 17, foi promovido na sede da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) um encontro estratégico com comitiva da Alemanha com representantes de empresas brasileiras de energias renováveis.

Estiveram presentes no evento o Secretário Executivo da Indústria (SDE), Joaquim Rolim; a Secretária das Relações Internacionais do Ceará e Vice-Presidente da FIEC, Roseane Medeiros; e os membros da delegação da Alemanha, Inga Söllner da NRW.Energy4Climate, Angela Kruth da CAMPFIRE, Max Pingen da RWE TI, Sibyl Scharrer da Hydrogen Hamburg e Lars Bobzien do Ministério da Economia, Transporte, Construção e Digitalização da Baixa Saxônia.

