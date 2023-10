Minério de ferro mais caro pressiona inflação no atacado no IGP-10 de outubro, diz FGV

O aumento de 7,31% no preço do minério de ferro exerceu a maior pressão sobre a inflação no atacado dentro do Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de outubro, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira.

O IGP-10 passou de uma alta de 0,18% em setembro para um aumento de 0,52% em outubro, maior taxa desde julho de 2022, quando subiu 0,60%. O índice acumula redução de 4,88% em 12 meses.

"Os três índices componentes do IGP-10 registraram avanços em suas taxas de variação, com ênfase no Índice de Preços ao Produtor (IPA). No contexto do IPA, o preço do minério de ferro desempenhou um papel central, experimentando um significativo aumento de 7,31%. Essa elevação foi impulsionada pela política de apoio econômico adotada pela China, que é o maior consumidor global desse produto", justificou André Braz, coordenador dos Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.