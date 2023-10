Índice de confiança das construtoras nos EUA cai para 40 em outubro

O índice de confiança das construtoras dos Estados Unidos caiu de 44 em setembro (dado revisado) para 40 outubro, informou a Associação Nacional das Construtoras (NAHB, na sigla em inglês).

Analistas da FactSet previam que o indicador ficasse em 45 no período. Resultados abaixo de 50 indicam que as construtoras veem as condições mais como ruins do que boas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O resultado de outubro é o mais baixo desde janeiro, quando o indicador registrou 35.