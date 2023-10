Executivos chineses visitam o Porto de Fortaleza e prospectam parcerias

Executivos do setor portuário da província chinesa de Fujian visitaram o Porto de Fortaleza , no Ceará, para conhecer a estrutura do empreendimento e conversar sobre parcerias.

Conforme informação da Companhia Docas do Ceará, administradora do equipamento cearense, os gestores chineses observam parcerias com portos comprometidos, em uma gestão pautada na eficiência, além de mirarem investimentos em energias renováveis e na redução de emissão de carbono.

O diretor-presidente da Companhia Docas do Ceará, Lucio Gomes, foi quem recebeu a comitiva, acompanhado do diretor-comercial da CDC, José Júnior; do coordenador de Gestão de Negócios, Rinaldo Lira e do assessor técnico da Presidência, Roberto Loureiro.

Comitiva chinesa em visita ao Porto de Fortaleza Crédito: André Alencar/Companhia Docas/Divulgação

Da comitiva de fora vieram Huang Xunyou, diretor da Fujian Provincial Port Group Co., Ltda; Yang Biaohong, gerente do Departamento de Operações de Ativos; Zheng Dongkun, gerente do Departamento de Operações de Ativos; Li Nan, general, gerente geral da Fujian Silk Road Maritime Co., Ltda; Chen Zhun, assistente de gerente do Departamento de Negócios de Cargas a Granel da Fujian Provincial Port Group Co., Ltda; Alberto Antunes, coordenador de Atração de Investimentos e o intérprete, Alexandre Lai.

Aos chineses, Lucio frisou que apresentou as potencialidades do Porto de Fortaleza. “O Porto de Fortaleza é referência, no País, em movimentação de trigo e graneis líquidos; também estamos aumentando participação em granéis sólidos, minerais e energias renováveis. O nosso desafio é tornar esse crescimento sustentável.”

Leia mais Líderes de países emergentes se reúnem na China