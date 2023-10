Ceará tem avanço de 3,2% em volume de serviços no acumulado do ano

O Ceará registrou aumento de 3,2% no volume de serviços no acumulado dos oito primeiros meses de 2023. A comparação é com período equivalente do ano passado.

No acumulado do ano, quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram expansão. Apenas os serviços prestados às famílias tiveram resultado negativo, com queda de 3% no período.

Quando observado apenas o mês de agosto de 2023, houve queda no volume de serviços de 1,3% na comparação com o mês de julho. Já na comparação com agosto do ano passado, o Ceará teve aumento de 2,8%.

O destaque nesse recorte específico ficou para o setor de serviços de informação e comunicação, com alta de 7,4% em agosto do ano passado. Também nessa comparação o setor com pior desempenho foi o de serviços prestados às famílias, com queda expressiva de 9%.

Por sua vez, o índice de atividades turísticas teve alta menor no acumulado do ano, de 2,7%. Já quando considerado apenas o mês de agosto de 2023, houve avanço de 0,4% na comparação com o mês imediatamente anterior e retração de 2% na comparação com agosto de 2022.

A queda nesse último recorte da pesquisa, foi a terceira maior do País, abaixo apenas das registradas em Pernambuco (-3,3%) e no Distrito Federal (-2,5%).

