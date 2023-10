Aluguel residencial desacelera e sobe 0,96% em setembro, ante 1,33% em agosto, diz FipeZAP

O preço da locação de imóveis residenciais desacelerou na passagem de agosto para setembro. A alta saiu de 1,33% para 0,96%. A pesquisa foi feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos anúncios de 25 cidades no site Zap Imóveis.

No ano, os aluguéis acumulam crescimento nominal de 13,26% e, nos últimos 12 meses, alta nominal de 16,16%. Apesar da desaceleração na margem, o Índice FipeZAP se manteve acima das variações mensais do IPCA (0,26%) e do IGP-M (0,37%).

Segundo a pesquisa, todas as cidades incluídas na apuração apresentaram alta, com destaque para as variações observadas em Santos (2,59%), Recife (2,24%), São Bernardo do Campo (1,99%) Fortaleza e Guarulhos (as duas com alta de 1,56%) e São José do Rio Preto (1,49%).