Previsão do Boletim Focus de alta do IPCA 2023 cai de 4,86% para 4,75%; 2024 segue em 3,88%

As estimativas do Boletim Focus continuam acima do centro das metas para a inflação. Para 2023, a mediana agora está exatamente no teto da meta (4,75%), o que impediria o estouro do objetivo a ser perseguido pelo BC pelo terceiro ano consecutivo, depois de 2021 e 2022. Nos outros anos, as expectativas estão dentro do intervalo, mas também superam o alvo central de 3,0%.

No Comitê de Política Monetária (Copom) de setembro, o BC divulgou projeção de 3,5% para o IPCA de 2024, a mesma da reunião anterior. Para 2025, subiu a 3,1% no modelo. Para 2023, a projeção é de 5,0%.

Meses

Após nova surpresa positiva com o IPCA de 0,26% em setembro, os economistas reduziram a expectativa de inflação para outubro no Boletim Focus. A mediana passou de 0,38% para 0,35%. Há um mês, a expectativa era de 0,39%.

Para o IPCA de novembro, a estimativa continuou em 0,32%, contra a mediana de 0,30% um mês antes. Já para dezembro, a previsão para o indicador foi mantida em 0,52%, mesmo nível de quatro semanas atrás.

Projeção suavizada