Membro do Fed defende fim do ciclo de altas, mas concorda com juros elevados por mais tempo

Presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker disse acreditar que a manutenção dos juros no nível atual nos Estados Unidos é a posição prudente a se tomar a partir de agora - embora não descarte completamente novas altas caso haja uma reaceleração inesperada da inflação. Com direito a voto nas reuniões deste ano, ele também afirmou que assina embaixo na mensagem de "juros mais altos mais tempo" - expressão que o Fed e vários dirigentes têm adotado em suas comunicações nos últimos meses.

Harker apontou que levará algum tempo até que o impacto do ciclo de aperto seja totalmente absorvido pela economia.

"Na ausência de uma mudança drástica no que vejo nos dados e ouço dos contatos, acredito que estamos no ponto em que podemos manter as taxas onde elas estão", discursou ele em evento da Mortgage Bankers Association no período da manhã desta segunda-feira. "Meu argumento é de que, ao fazer nada, estaremos fazendo alguma coisa."