Latam triplica oferta doméstica no Galeão a partir de janeiro após restrição ao Santos Dumont

A Latam vai triplicar a oferta doméstica de assentos no Aeroporto do Galeão (Rio de Janeiro) em meio às restrições impostas ao Santos Dumont. A ampliação será apoiada pela inauguração das rotas do terminal internacional carioca para Manaus, Recife e Natal em janeiro de 2024.

Em resolução publicada em agosto, o governo restringiu a 400 quilômetros o raio de voos com partida do Aeroporto Santos Dumont para estimular a demanda no Galeão, terminal internacional. A medida passa a valer no dia 2 de janeiro de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesse cenário, a Latam vai operar no Santos Dumont apenas o voo direto para Congonhas a partir do primeiro mês do próximo ano. As viagens entre Rio de Janeiro e os aeroportos de Navegantes, Goiânia, Florianópolis e Curitiba só serão possíveis por meio de conexão em Congonhas.