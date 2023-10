Dólar oscila antes da divulgação do payroll nos EUA

O dólar está volátil na manhã desta sexta-feira, 6, oscilando perto da estabilidade, à espera do relatório de empregos dos EUA, o payroll de setembro. Lá fora, o índice DXY está praticamente estável e o dólar tem sinais mistos e fôlego curto ante divisas emergentes e ligadas a commodities. Os retornos dos Treasuries sobem e o petróleo recuava levemente há pouco.

Os ativos financeiros lá fora e no mercado interno têm ajustes moderados, com investidores evitando grandes posições antes do principal relatório do mercado de trabalho dos Estados Unidos, o chamado payroll, com números do setor público e privado em setembro (9h30).

Nessa semana, os dados de emprego no setor privado americano mostraram sinais distintos, com o relatório Jolts melhor que o esperado, enquanto o da ADP veio abaixo das projeções dos analistas. Ontem, os pedidos semanais de auxílio-desemprego no país também apontaram uma demanda abaixo das estimativas.