Taxas de juros ficam estáveis com dólar forte e yields de T-notes em baixa

Os juros futuros operam ao redor da estabilidade e com pouca liquidez, em meio ao avanço do dólar ante o real, mas recuo dos rendimentos dos Treasuries de 2 e 10 anos num dia de agenda fraca. No foco ficam o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o leilão do Tesouro de LTN e NTN-F (11h). Às 9h12 desta quinta-feira, 5, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 cedia para 10,945%, de 10,972%, e o para janeiro de 2027 marcava 11,075%, de 11,087% no ajuste anterior. O vencimento para janeiro de 2029 estava em 11,580%, de 11,571%.