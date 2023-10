Cinco empresas do Ceará na "lista suja" do trabalho; veja quais

Em outubro deste ano foi feita a maior inclusão de empregadores na lista suja do trabalho Crédito: Divulgação/Ministério do Trabalho

Cinco empresas cearenses estão na "lista suja" do mercado de trabalho. O cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão foi atualizado nesta quinta-feira, dia 5, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No Brasil, em outubro, foram incluídos 204 empregadores na lista. Esta é a maior inclusão de já realizada na história, com o maior número de novas entradas já registrado. Destes 204 empregadores, 19 foram incluídos por constatação de trabalho análogo à escravidão doméstico. Tratam-se de decisões irrecorríveis de casos de trabalho análogo à escravidão identificados pela Inspeção do Trabalho nos anos de 2018 a 2023.

Confira aqui a lista suja dos empregadores Os casos de trabalho escravo ocorridos no Ceará Dentre os casos cearenses que entraram na listaneste mês está o da empresa de cerâmica Demontier de Lima, no município de Russas. A empresa foi condenada em processo administrativo em abril deste ano por ter sido flagrada com três casos análogos à escravidão. Na empresa de cerâmica no nome de Luciana M. Souza Pinheiro, também em Russas, foi resgatado um trabalhador, conforme processo concluído em janeiro deste ano. Há ainda o caso da B.M. Chaves Comércio de Combustíveis LTDA, em Aquiraz, onde foram registrados 4 infrações, segundo decisão de janeiro deste ano. E o da empresa no nome de Edson Pinto de Oliveira, no Barro Vermelho, em Fortim, onde foi resgatado um trabalhador, conforme condenação de 6 de março deste ano. Antes disso, já constava no cadastro desde abril deste ano o Atacadão Redes Paraíba Comércio Eireli, localizada no bairro de Itaperi, em Fortaleza. Lá, foram resgatados 11 trabalhadores, conforme decisão administrativa de 23 de setembro do ano passado.

Em abril de 2022 foi incluído na lista o canteiro de obras no nome de Francisco Everardo Sampaio, no bairro Joaquim Távora, em Fortaleza. Lá, foi registrada uma infração, conforme processo concluído em 27 de dezembro de 2021. No Brasil, produção de carvão lidera irregularidades As atividades econômicas com maior número de empregadores inclusos na atualização corrente são: Produção de carvão vegetal (23), Criação de bovinos para corte (22), Serviços domésticos (19), Cultivo de café (12) e Extração e britamento de pedras (11). De acordo com MTE, a atualização da lista ocorre semestralmente e tem a finalidade de dar transparência aos atos administrativos que decorrem das ações fiscais de combate ao trabalho análogo à escravidão executadas por Auditores–Fiscais do Trabalho do MTE, que podem contar com a participação de integrantes da Defensoria Pública da União, dos Ministérios Públicos Federal e do Trabalho, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, entre outras forças policiais.