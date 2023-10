Morre Jaime Machado, empresário do ramo da construção e da comunicação

Formado em engenharia civil, Jaime Machado foi sócio e vice-presidente da Construtora Mota Machado, fundada em 1968. Em abril deste ano, em reportagem do Projeto Legados, do OP+ , o irmão dele, Assis Machado, lembrou que a sociedade entre os dois começou, cerca de cinco anos após a fundação da empresa.

O empresário Jaime Machado da Ponte Filho morreu nesta quarta-feira, 4, aos 74 anos. Ele atuou ao lado do irmão, Assis Machado, durante décadas como um dos principais nomes da indústria da construção civil no Ceará.

Em nota, a Mota Machado afirmou que recebia a noticia do falecimento “com profunda tristeza” e que, “a história de vida do Dr. Jaime Filho se conecta profundamente com a trajetória da Mota Machado. Por mais de 45 anos, Dr. Jaime participou da história da empresa construindo cada detalhe conquistado e solidificado até os dias de hoje. Em nome de todos que compõem que fazem parte da Mota Machado, a empresa expressa gratidão por todo o legado, dedicação e contribuições únicas de sua vivência pessoal e profissional”.

Há cinco anos, a sociedade foi encerrada e Jaime Machado passou a dedicar mais atenção à outra paixão: a comunicação. Ele era acionista e membro do conselho gestor da Jangadeiro. Segundo nota do grupo, a emissora “se solidariza com familiares e amigos e lamenta a perda do cearense que, um dia, teve a coragem de fazer germinar de um solo árido um mundo diferente”.

Quem também manifestou lamento pela perda foi o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). "Recebi com pesar a notícia de falecimento do empresário Jaime Machado Filho", escreveu o prefeito em suas redes sociais destacando ainda que o empreendedor "construiu uma trajetória de grande contribuição para a comunicação cearense".

Em março do ano passado, a propósito, o empresário foi empossado conselheiro da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (Acert). Jaime Machado era ainda membro do conselho da Associação Brasileira de Emissoras Rádio e Televisão (Abert).

Jaime Machado deixou a esposa, três filhos e seis netos.