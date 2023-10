Faturamento da indústria cresce 0,6% em agosto, mas cenário é de perda de dinamismo, diz CNI

Os Indicadores Industriais de agosto sinalizam perda de dinamismo na atividade econômica da indústria, embora estejam positivos em relação a julho, em sua maioria. É o que mostra a pesquisa, divulgada nesta quarta-feira, 4, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Segundo o levantamento, o faturamento real da indústria da transformação cresceu 0,6% em agosto, na série livre de efeitos sazonais.

"Apesar do avanço no mês, o faturamento real segue alternando resultados negativos e positivos, esses últimos menos intensos, de forma que o índice mostra trajetória de queda", avalia a CNI. Na comparação com agosto de 2022, o indicador registra queda de 2,5%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As horas trabalhadas seguem oscilando, segundo a pesquisa, mas em patamar estável, abaixo do registrado em 2022. O indicador em agosto ficou praticamente estável, com recuo de 0,1% em relação a julho, na série livre de efeitos sazonais. Segundo a CNI, no primeiro semestre, as horas trabalhadas também intercalaram resultados positivos e negativos, mas se mantêm no mesmo patamar. Em relação a agosto do ano passado, houve recuo de 3,3%. Naquele mês de 2022, no entanto, destaca a entidade, o resultado mostrou uma alta que destoa dos demais meses daquele ano.