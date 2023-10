J. Macêdo assina acordo para se instalar em Horizonte

A Prefeitura do município se comprometeu a doar um terreno no distrito industrial e são esperados 250 empregos diretos

O acordo é para que a Prefeitura de Horizonte doe um terreno no distrito industrial para a construção da unidade. A expectativa é começar no primeiro trimestre do próximo ano.

A assinatura foi acompanhada pelo prefeito de Horizonte, Nezinho Farias, a deputada estadual e primeira-dama do município, Jô Farias, o vice-prefeito Rafael, o presidente da Câmara Municipal, Diego Pinheiro, o diretor-presidente da J. Macêdo, Irineu José Pedrollo e o diretor do grupo, Eduardo Ítalo Oliveira Maia.

Quem é a J. Macêdo

J. Macêdo S.A. (J.Macêdo) é companhia líder no segmento de farinhas de trigo e com presença nos segmentos de massas e misturas para bolos, que também produz, distribui e comercializa produtos nas categorias de misturas para pães, sobremesas, biscoitos e fermento.

Para se ter ideia do seu tamanho, dos resultados do segundo trimestre de 2023 (2T23), a empresa registrou a receita líquida de R$ 1.565,7 milhões, um crescimento de 15,1% em relação a igual semestre de 2022, que foi de R$ 1.360,5 milhões.

De lucro brito, R$ 463,7 milhões, sendo 11,4% maior que os R$ 416,2 milhões de 2022.

Já o lucro líquido no acumulado do primeiro semestre de 2023 alcançou R$ 183,6 milhões, um avanço de 16,6% em relação ao primeiro do ano passado, com R$ 157,5 milhões.