Economia poderá dar salto de qualidade por meio do 'Brasil Mais Produtivo', diz Alckmin

Em São Paulo, onde participou da a abertura do 15º Congresso da Micro, Pequena e Média Indústria na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o vice presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reafirmou que o Programa Brasil Mais Produtivo vai ser ampliado. Ele fez questão de dizer para uma plateia de empresários da indústria e diante do presidente da casa, Josué Gomes da Silva, que o programa foi sido inspirado no Programa Digital da Fiesp.

De acordo com o vice-presidente, a economia poderá dar um salto de qualidade por meio do Programa Brasil Mais Produtivo, que "terá a expertise e a excelência do Sebrae e recursos da Finep e do BNDES. "A meta é chegarmos a perto de 90 mil empresas que receberão consultoria customizada, empresa por empresa. E precisando de equipamentos, as empresas terão financiamento de até 4% do BNDES e Finep; Acho que podemos dar um salto importante através do Brasil Mais Produtivo com recursos expressivos e o trabalho focado em empresa por empresa no sentido de que ela possa ter maior produtividade e possa crescer ainda mais", disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre a sustentabilidade, o vice-presidente disse acreditar que o Brasil terá inúmeras oportunidades. Ele lembrou que o presidente Lula já aumentou o biodiesel.