Vale e Porto do Açu assinam acordo para desenvolver hub para produção de HBI

A Vale informou nesta terça-feira, 26, que assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Porto do Açu Operações para estudar o desenvolvimento de um hub (Mega Hub) no Porto, localizado em São João da Barra (RJ), para produção de HBI (hot briquetted iron ou ferro-esponja) via a rota de redução direta.

Segundo a empresa, o Mega Hub deverá receber em um primeiro momento pelotas da Vale e poderá futuramente contar com uma planta de briquete de minério de ferro para atendimento da planta de redução direta do local. "Com esse compromisso firmado, as empresas buscarão atrair investidores e clientes que construam e operem a planta de redução direta, com uso de gás natural, que já estará disponível no Porto do Açu, e a possibilidade de convertê-la no futuro para hidrogênio verde, produzindo HBI com emissão de carbono próxima a zero", diz a mineradora.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Vale afirma que a iniciativa é pioneira ao contemplar um estudo técnico coordenado pelo Porto do Açu e acadêmicos do setor, que propõem a utilização de HBI como carga parcial em altos-fornos, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa e aumentando a produtividade do processo siderúrgico sem a necessidade de substituição dos ativos produtivos existentes, como os próprios altos-fornos e as aciarias. Hoje, o HBI é mais comumente utilizado em fornos elétricos a arco. O uso do HBI nesse tipo de forno permitirá ao parque siderúrgico brasileiro uma transição mais suave no processo de descarbonização.