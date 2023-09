Juscelino Filho: Esperamos que regulação do Poste Legal seja finalizada este ano

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse nesta terça-feira, 26, que espera a finalização da regulação do programa Poste Legal ainda neste ano. Ao lado do Ministério de Minas e Energia (MME), o projeto está sendo lançado oficialmente nesta terça-feira, 26, com a assinatura de portaria interministerial.

"Todas as diretrizes da portaria serão refletidas na regulação conjunta para, até o fim do ano, estejamos com regulação aprovada e válida", disse em referência ao trabalho que está sendo articulado junto a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Conforme descreve o governo, o Poste Legal pretende organizar a ocupação dos postes de energia elétrica de forma eficiente, buscando uma gestão isonômica, não discriminatória e transparente do acesso à infraestrutura pelas prestadoras de serviços de telecomunicações. Todas as diretrizes definidas na portaria serão refletidas em regulamentação conjunta da Anatel e Aneel.