Área técnica do TCU é contra rever pisos de Saúde e Educação neste ano

A nova regra revogou automaticamente o teto criado no governo Michel Temer (MDB), que suspendia a correção dos pisos atrelada à arrecadação do governo.

A negativa da área técnica aumenta o impasse para as equipes dos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) com a volta dos pisos, após o fim do antigo teto de gastos e a sanção do novo arcabouço fiscal.

A unidade técnica do TCU diz que não encontrou indícios de uma "trajetória inescapável" rumo à paralisia dos serviços públicos. Afirma ainda que "os gestores governamentais dispõem de instrumentos para atender aos requisitos constitucionais e legais aplicáveis à gestão das finanças e do orçamento públicos".

No recurso, o procurador do MP pede que, ao se confirmar o risco de apagão administrativo, com a aplicação dos pisos neste ano, o TCU deveria autorizar a continuidade da aplicação do teto de gastos até o final do corrente ano.

Como mostrou reportagem do Estadão , para cumprir o piso "cheio" da Saúde o governo teria de aumentar em até R$ 20 bilhões as despesas no Orçamento deste ano. Esse risco, porém, foi ignorado pela equipe econômica no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, divulgado na semana passada.

Em julho, Haddad teve uma reunião com o presidente do tribunal, Bruno Dantas, para discutir o tema. Dantas recomendou que o governo consultasse formalmente a corte de contas, o que não aconteceu - fazendo com que o governo perdesse tempo.

Na prática, os auditores se recusaram a examinar o tema, porque o tipo de processo está errado e porque não foi solicitado por quem poderia pedir a licença para liberar o cumprimento dos pisos neste ano - que deveria ser o próprio governo. Com a recusa dos auditores, a equipe econômica precisará fazer esforço redobrado para obter a autorização do TCU.

O relator do projeto que trata da compensação do governo federal aos Estados e municípios com perdas do ICMS, deputado Zeca Dirceu (PR), incluiu um dispositivo que reduziria o impacto para R$ 5 bilhões, mas nem mesmo esse valor foi contabilizado no relatório bimestral de receitas e despesas do governo, o que restringiuo tamanho do bloqueio feito pelo governo para R$ 588 milhões.

Para o governo, o risco para as contas públicas aumenta, porque quanto mais perto do final do ano, mais drástico precisará ser o bloqueio de gastos para viabilizar o piso da Saúde, que é onde faltam os recursos.

A interlocutores, Haddad argumenta que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, aprovada no ano passado, previa uma encaminhamento do novo marco fiscal, o arcabouço, até agosto. Contando com um prazo de três a quatro meses de tramitação, o governo e o Congresso contavam com a aprovação apenas no final do ano, em dezembro, com o Orçamento de 2024. Ou seja, não haveria o risco de retomada dos pisos ainda em 2023.

União ainda avalia se fará uma consulta ao colegiado

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta segunda, 25, que o governo ainda não decidiu se fará uma consulta prévia ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre aplicação neste ano dos pisos para gastos de Saúde e Educação.

A tornou-se um impasse pois obriga o governo a fazer mais um bloqueio de recursos no orçamento. Quanto mais perto do fim do ano, mais drástico terá que ser o contingenciamento. A área técnica do TCU recomenda que o governo observe os mínimos já neste ano.

Segundo Tebet, que participou de evento da FGV, essa recomendação foi um parecer interno do TCU, e não uma resposta a questionamento do Ministério da Fazenda, a quem cabe fazer a consulta prévia.

O governo, disse ela, vai avaliar se fará a consulta ao TCU ou se vai aguardar a votação de um projeto de lei sobre o tema, que está no Congresso. "Essa discussão ainda não foi feita", afirmou Tebet.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.