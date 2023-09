O que é o USB-C, a entrada de carregamento que substituiu a Lightning, da Apple?

A Apple está abandonando seu conector proprietário de carregamento do iPhone e se alinhando com o restante da indústria de tecnologia ao adotar um padrão de conexão mais amplamente utilizado. Parte importante do motivo é a adoção de um padrão comum de carregamento pela União Europeia, que logo entrará em vigor para o bloco de 27 países.

O conector USB-C também foi projetado para ser à prova de futuro. Seu formato não mudará, mas as novas versões - e os dispositivos a que se conectam - trarão recursos atualizados. Isso significa que os usuários precisarão prestar atenção, porque dispositivos mais velhos podem não suportar as especificações mais recentes.

O conector USB-C tem um formato diferente do de seus antecessores, um oval alongado. Ele também é simétrico e reversível, eliminando uma das queixas comuns sobre as versões anteriores como os conectores retangulares USB-A, porque não há uma forma errada de inseri-lo.

Segundo ela, o USB-C "integra os produtos Apple há anos", e agora pode ser usado em MacBooks, iPads, iPhones e AirPods.

QUAL FOI O PAPEL DA EUROPA?

A mudança da Apple é um exemplo de como as regulações da União Europeia muitas vezes acabam tendo impactos no mundo inteiro - o que é conhecido como "efeito Bruxelas" - quando as empresas decidem que é mais simples cumpri-las do que fazer produtos diferentes para diferentes regiões.

A UE passou mais de uma década persuadindo a indústria de tecnologia a adotar um padrão comum de carregamento. A investida de imposição de regras para um cabo uniforme faz parte de uma iniciativa mais ampla do bloco para tornar os produtos vendidos na UE mais sustentáveis e reduzir o lixo eletrônico.

O padrão comum de carregamento da UE só entrará em vigor no segundo trimestre de 2024. Ele abrange telefones, tablets, leitores eletrônicos, fones de ouvido, câmeras digitais, consoles de videogame portáteis, teclados, mouses, alto-falantes portáteis e dispositivos de navegação.

Ele também padroniza a tecnologia de carregamento rápido e dá aos consumidores o direito de escolher se preferem comprar seus novos dispositivos com ou sem carregador.